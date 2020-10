OM : Riolo pas tendre avec Eyraud qu’il qualifie de « naufrage total » !

Jacques-Henri Eyraud était l’invité de RMC Sport hier soir. Et c’est peu de dire que le président de l’Olympique de Marseille n’a pas convaincu Daniel Riolo…

L’éditorialiste de RMC n’a en effet pas pris de gants lorsqu’il a fallu commenter la performance de « JHE. »

Eyraud dans Top Of The Foot… un désastre..Le pauvre inconnu Luzi lundi, le patron de l’OM ce soir… même manque de lucidité, même défaut d’analyse. Un naufrage total. Et le pire c’est qu’après la cata de l’arrêt de la L1, après la crise Mediapro, aucune remise en cause. Rien — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 15, 2020





Les 3 matches de Ligue des Champions à domicile, on s’attendait à faire 6 à 8M€, on va faire zéro — Eyraud

« A l’OM s’est très difficile d’attendre la stabilité, on a atteint un premier niveau on doit le renforcer. On a connu une phase d’investissement extrêmement importante, il faut que cette entreprise arrive à équilibrer ses comptes, c’est très important. Cette crise est historique, elle est immense. La première vague ne s’est pas vraiment traduite en crise économique forte, c’est maintenant que l‘on va en voir la gravité. Il va falloir être prêt. L’impact financier sera entre 38 et 50M€ sans parler de Mediapro. Heureusement on a un actionnaire exceptionnel. Les supporters ont de la chance d’avoir un actionnaire concerné. Il faut réussir à sortir de la tempête et prévoir le retour du beau temps. Les pertes sont surtout liées à la billetterie, on était à 53000 supporters en moyenne. Le mercato est en moyenne en baisse de 40%, il faut s’adapter. Les 3 matches de Ligue des Champions à domicile, on s’attendait à faire 6 à 8M€, on va faire zéro. »

Jacques Henri Eyaud – source : RMC (15/10/2020)