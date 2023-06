La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans une émission consacrée au bilan de la saison de l’OM, Rolland Courbis a donné son avis sur Malinovskyi, une arrivée qui l’a beaucoup déçu.

Comme à chaque fin de saison, l’After Foot décerne ses titres de taulier, boulet ou encore de « casper » aux clubs de L1. Hier durant le bilan de l’OM, Rolland Courbis a exprimé toute sa déception à l’égard de Ruslan Malinovskyi, arrivé en janvier : « J‘attendais beaucoup de lui, sincèrement. Mis à part une frappe du gauche contre le PSG, le jour où l’OM le bat sans Mbappé, je suis très déçu« , a déclaré le « coach », désignant l’ukrainien comme le « casper » de la saison marseillaise.

Perturbé par la situation ukrainienne

Le joueur, souhaité par Tudor, est arrivé en janvier de l’Atalanta avec un statut de joueur important en Serie A et un beau profil polyvalent mais a peiné et s’est même effacé peu à peu. Pour Rolland Courbis « on peut penser à ce qui se passe dans son pays » pour expliquer son manque de performance. Malinovskyi a tout de même connu 13 titularisations en une demie saison à Marseille et sera à la relance sous les ordres de Marcelino, avec l’objectif de paraitre un peu moins fantomatique.