OM : Rolland Courbis envoie un message clair à Deschamps pour Kamara !

Encore une fois, Bouabcar Kamara a montré de belles choses face à Brest. Son niveau actuel fait poser beaucoup de questions sur sa présence à l’Euro avec les Bleus cet été. Pour Rolland Courbis, cela ne fait aucun doute.

Véritable patron du milieu de terrain de l‘Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Boubacar Kamara impressionne. Le minot monte en puissance et pourrait gratter une place en Equipe de France selon plusieurs observateurs du football et notamment ses coéquipiers à l’OM.

Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs l’a appelé ce lundi. Didier Deschamps n’a pas encore donné sa liste mais ne devrait pas le sélectionner selon L’Equipe… Pour Rolland Courbis, il sera au moins dans les 23 pour l’Euro.

« J’ai un faible pour Kamara. Peut-être que ce faible me le fait voir plus beau qu’il ne l’est. Compte tenu de ses qualités et de sa polyvalence, je pense qu’avoir ce joueur pour les 20/21 voire 22/23e pour l’Euro, ce serait très intéressant. Je le vois de ce niveau moi. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (15/03/21)