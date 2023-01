OM : Rolland Courbis met un gros bémol sur le système de Tudor !

Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a réagit à la déclaration de Leonardo Balerdi sur le gros travail physique. L’ancien cocach de l’OM pense que cela ne peut pas durer sur la longueur !

En conférence de presse, Leonardo Balerdi avait évoqué le gros travail physique imposé par le staff d’Igor Tudor. Rolland Courbis a été invité à réagir à cela sur RMC. L’ex entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas du tout en accord avec les arguments mis en avant par le défenseur argentin.

« Je ne peux être d’accord Balerdi que sur la moitié. Tu ne peux pas généraliser en disant : on est bons parce qu’il nous tue physiquement. Il y a certains postes qui sont différents, on l’on court plus que d’autres. Il y a certains âges aussi. Si tu m’expliques que Sanchez et Payet se font tuer aussi, et bien je donne rendez-vous à Pâques ! Ils vont terminer leur carrière sauf s’ils jouent des 45/60 minutes. Sinon je n’y crois pas à ça. Balerdi qui raconte ça… Quand ils étaient carbo’ en jouant tous les trois jours, je pense que les déclarations aujourd’hui ne seraient pas les mêmes du tout ! » Rolland Courbis – Source : RMC (19/01/23)

⚪🔵 Pour le défenseur marseillais Leo Balerdi, c’est parce que les entraînements de Tudor sont extrêmement physiques que les résultats suivent. Coach @rollcourbis estime de son côté que ce raisonnement et cette méthode d’entraînement ne sont pas valables sur la durée. — After Foot RMC (@AfterRMC) January 19, 2023

Je dis bravo Tudor, bravo Longoria, je suis content pour les supporters

Dans les colonnes de La Provence, Rolland Courbis affiche son optimisme concernant la saison de l’OM.

« Toute l’antipathie que j’avais pour celui de la saison dernière s’est transformée en sympathie pour celui de cette saison. Pour l’OM, je pense que ce n’est pas prétentieux de regarder ce que fait Paris… Car eux, ils ont les matches tous les trois jours. Le match contre le PSG, qui se joue à Marseille, peut être déterminant. Rêver n’est pas interdit. Je salue le boulot de Tudor et de son staff, qui arrivent à bien utiliser ce recrutement performant de l’ami Pablo (Longoria). Tudor prend le parti de mettre une organisation qui est toujours la même : les joueurs la connaissent par cœur et, l’inconvénient, c’est que les adversaires aussi. Mais avec un match tous les huit jours, j’insiste, ça change tout. Avec cette organisation, cette fraîcheur, cette possibilité de se servir des cinq changements, ce n’est pas un cadeau de rencontrer l’OM ! Donc je dis bravo Tudor, bravo Longoria, je suis content pour les supporters. » Rolland Courbis – Source: La Provence (16/01/2023)