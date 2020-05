OM : Rolland Courbis sur la même longueur d’onde qu’Aulas

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a évoqué l’arrêt définitif de la Ligue 1 alors que les autres grands championnat européens devraient reprendre les uns après les autres…

Comme Jean Michel Aulas, l’ancien coach de l’OM Rolland Courbis estime que l’arrêt de la saison a été décrétée trop hâtivement. Selon lui, le championnat aurait pu reprendre dans les semaines à venir comme dans les autres pays voisins. C’est ce qu’il a expliqué sur les ondes de RMC Sport :

Une fois de plus, on va être les cons !

Le 28 avril devrait être la ‘fête des dindons’. Dans quelques jours, quand on aura vu tous les autres championnats reprendre, on sera des dindons. On ne va pas nous prendre pour plus cons que ce qu’on est. Le Premier ministre n’a pas pu prendre sa décision le 28 avril sans avoir dialogué avec les représentants de notre football. Forcément avec Le Graët. Le 28 avril il fallait décider de ne rien décider. Ce n’était pas sorcier. Cette impatience, je ne la comprends toujours pas. Intellectuellement, je dois être en dessous de la moyenne… Aujourd’hui, on devrait être en train d’attendre pour savoir si on reprend. Il y aura la fête de la musique le 21 juin et tu n’auras pas le football… Comme pour le reste, on aurait dû attendre le 28 mai pour décider. Et puis j’ai quand même l’impression que depuis une vingtaine de jours, les chiffres nous permettent d’être optimistes. Imaginons que ce virus a disparu dans 8-10 jours… Une fois de plus, on va être les cons ! La reprise de la saison prochaine fin août ? Non, je ne suis pas content » – Rolland Courbis – Source : RMC Sport