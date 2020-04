OM : Ronald Zubar comprend les joueurs sur la polémique des salaires !

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec l’ex défenseur olympien, Ronald Zubar. L’ancien marseillais s’est exprimé sur la polémique autour des salaires…

L’ancien défenseur de l‘Olympique de Marseille Ronald Zubar était notre invité dans Débat Foot Marseille cette semaine. Il a commenté la polémique des salaires des joueurs de l’OM.

« On demande aux sportifs de faire un effort dans la période actuelle. Je pense que tout le monde est unanime pour dire oui. Les sportifs ont répondu présents. Il faut aussi les remercier. (…) Quand l’économie repartira comme avant, ce serait normal que les salaires des joueurs reviennent aussi. Tout a été négocié au préalable doit le rester. On est un pays de droit, ça fonctionne comme ça. S’il y a une phase de négociation comme Thauvin pour une prolongation, là c’est différent. Si le président veut perpétuer la réduction de salaires… Il n’y a aucun joueur qui va accepter ça. Et ça, c’est dans n’importe quel métier, c’est pas possible »

Ronald Zubar – Source : Débat Foot Marseille

POUR VOIR OU REVOIR L’ITW DE RONALD ZUBAR

Ce lundi, l’équipe de FCM a le plaisir de recevoir Ronald Zubar pour un Débat Foot Marseille en direct sur notre chaîne YouTube ! L’occasion pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille de revenir sur plusieurs sujets. A voir ou à revoir ci-dessous.