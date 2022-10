OM : Rongier annonce la couleur face à Francfort et parle de Gerson !

A la veille de Francfort vs OM, Valentin Rongier était en conférence de presse au Deutsche Bank Park. Le milieu de terrain a évoqué ce match déterminant en Ligue des Champion face à une équipe allemande qui était venue s’imposer au stade Vélodrome.

On a bien travaillé et préparé ce match

« On a retenu du match aller que c’était une bonne équipe dangereuse en contre, qui va très vite devant. On a bien travaillé et préparé ce match. On sait que Francfort est bien en ce moment. Mais à l’aller c’était plutôt nous qui étions bien ça ne nous a pas protégé. Gerson ? C’est dur d’être un joueur mais aussi d’être un coach. Il faut faire des choix. Gerson joue moins en ce moment mais reste une bonne personne dans le vestiaire. Le reste ne me concerne pas vraiment. » Valentin Rongier – source: conférence de presse (25/10/2022)

