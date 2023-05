OM : Rongier annonce la couleur face au LOSC !

L’OM est 3e avec 2 points de retard sur Lens. Ce weekend, les marseillais vont affronter le LOSC, alors que Lens ira à Lorient. Valentin Rongier a lancé le match dans un entretien accordé à la Provence ce vendredi.

Interrogé par La Provence, Valentin Rongier a évoqué le match décisif de ce samedi avec le déplacement de l’OM à Lille face au LOSC : « C’est un gros match, effectivement, contre un adversaire redoutable, surtout chez lui. On connaît les qualités du LOSC, ils ne sont pas là au classement par hasard. On s’attend à un match compliqué contre une équipe qui joue très bien au foot. J’aime beaucoup ce qu’ils proposent sur le terrain. On va y aller comme des guerriers car on y croit, et on y croira jusqu’au bout. Si on veut espérer quelque chose, ça passe par une victoire. Il ne faut pas lâcher de points, Lens n’en laisse pas ou très peu en route. Il faut gagner, être concentré, mettre de l’intensité, être efficace. »

Valentin Rongier n’hésite pas à prendre position sur la polémique concernant le maillot arc-en-ciel ⤵#OM #TeamOM #Rongier https://t.co/NIvYFp9N7n — La Provence OM (@OMLaProvence) May 19, 2023

Le vice capitaine olympien insiste sur le fait que le groupe croit encore à cette seconde place : « Bien sûr. Tout le monde y croit, on est des compétiteurs. Si on n’y croyait plus, il ne faudrait même plus jouer les matches. C’est dur de gagner les matches. Chapeau à Lens pour ce qu’ils font cette saison, mais ce n’est pas terminé. Il reste trois rencontres, ils sont capables de se faire accrocher. Ce sera à nous d’en profiter. La saison dernière, ça s’est joué à la dernière seconde. C’est la beauté du sport et du football. On l’a vécu, les événements ont tourné en notre faveur. On terminera peut-être troisièmes mais on va tout donner. »