OM : Rongier, boss du milieu et buteur !

L’OM s’offre une première victoire en 2025 face à une petite équipe du HAC. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier lors de cette dernière rencontre de la 16e journée de Ligue 1.

L’OM a démarré l’année 2025 en force en dominant Le Havre 5-1 au Vélodrome. Après un début de match difficile, Marseille a pris le contrôle grâce à Valentin Rongier (25′), Bilal Nadir (39′) et Neal Maupay (43′) qui ont inscrit trois buts avant la pause. En seconde période, Elye Wahi (66′) a ajouté un quatrième but avant que André Ayew ne réduise l’écart pour les Havrais (85′). Malgré quelques occasions pour Le Havre, l’OM a maîtrisé la rencontre, se montrant solide tant en défense qu’en attaque, et prend trois points d’avance sur Monaco, son poursuivant.

La note de Valentin Rongier : 7.5/10

Son appréciation

Valentin Rongier a confirmé son statut de titulaire incontournable dans l’entrejeu marseillais après une excellente fin d’année 2024. Sans Höjbjerg, malade, l’ex-Nantais a encore montré son autorité, aussi bien dans les duels que dans l’impact offensif, avec une frappe puissante en début de match (18e). Il a logiquement ouvert le score d’une nouvelle tentative longue distance (25e), suite à un mauvais dégagement de Kechta. En seconde période, il a continué à dominer, se montrant précis dans ses passes et sans jamais relâcher son intensité. L’intransférable Rongier est bel et bien de retour. Remplacé par Rowe (74e).

Les notes des médias