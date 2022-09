OM – Rongier : « Ça, je n’ai même pas envie d’en parler… »

Après la défaite face à Francfort, Valentin Rongier a avoué que l’OM n’avait pas produit un match digne de la Ligue des Champions au micro de RMC.

On ne s’est pas adapté, c’est notre principale erreur

« On avait un plan de jeu qui n’a pas fonctionné, on était coupé en deux. Ils nous ont mis en difficulté et on ne s’est pas adapté, c’est notre principale erreur. À la perte du ballon, il y avait beaucoup trop d’espace entre toutes nos lignes, donc forcément dans des matchs de haut niveau comme ça, c’est très difficile. Le but encaissé ? Ça, je n’ai même pas envie d’en parler, c’est un fait de jeu. J’essaie de contrer une passe en revenant vers mon camp et malheureusement elle tape le bout de mon pied. Mais on ne peut pas tout remettre là-dessus. On a eu des opportunités pour égaliser, mais ce qu’on a fait été insuffisant. » Valentin Rongier – source : RMC (13/09/2022)

Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés

« On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n’a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n’est pas arrivé et au bout du compte, on perd contre une équipe forte. C’était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés. On finit avec un seul défenseur et des joueurs qui ratent des passes qu’ils ne ratent pas d’habitude. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur. J’ai fait les changements parce que j’avais besoin de quelque chose de différent. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup. Ils n’ont pas tant dominé que ça, la première période a été plutôt équilibrée, même s’il est vrai qu’on n’a pas créé beaucoup devant. En deuxième, on a vraiment poussé. On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible. Aujourd’hui, on a perdu mais on a tout donné. Sur le plan du jeu, ça n’est pas notre meilleur match. On jouera le troisième match sans calcul, en se préparant comme on le fait d’habitude. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (13/09/2022)