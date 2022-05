OM : Rongier, caractère et niveau !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à marquer face au Feyenoord lors de la demi-finale retour de Ligue Conférence, le club est éliminé. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait emballer le match face à Feyenoord après sa défaite 3-2 au match aller. Les olympiens sont bien entrés dans le match avec un domination et une belle occasion pour Payet qui ne cadre pas sa frappe après un bon décalage. Le meneur de jeu va sortir au bout d’une demi-heure de jeu suite à une blessure musculaire. La suite a être plus compliquée pour les hommes de Sampaoli, incapables de mettre de la folie dans cette rencontre. Milik ne va pas appuyer suffisamment deux têtes, dans le même temps Feyenoord va s’offrir 10 minutes de possession et deux belles situations sur des frappes déviées. Sampaoli va changer de système en seconde période, en passant en 3-5-2 avec Lirola à droite et Gerson à gauche. Mais cela ne va pas marcher, par manque de précision technique, Rongier va s’offrir une belle occasion, sans réussir à appuyer sa frappe. Les néerlandais vont pourrir le match et gagner du temps, ils vont valider leur billet pour la finale face à l’AS Roma. L’OM a raté son rendez-vous, trop brouillon, trop maladroit…

Aligné dans son rôle de latéral droit hybride puis comme milieu axial, Valentin Rongier n’a jamais lâché et a souvent été juste techniquement…

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation FCM

Rongier, caractère et niveau !

Il a débuté le match dans son rôle de latéral droit hybride, mais vu que l’OM avait le ballon il a surtout joué au milieu. Propre techniquement dans les sorties de balles, il a aussi répondu au défi physique proposé par les joueurs néerlandais. Rongier a montré son caractère et c’est lui qui a tenté d’emballer le match en début de seconde mi-temps. il s’offre une grosse occasion à la 55′, mais sa frappe du gauche n’est pas assez appuyée. Une prestation convaincante, mais aussi un état d’esprit de combattant. Un joueur sur qui on peut compter…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Une activité énorme qui lui a permis de naviguer entre ses tâches défensives, pour fermer son couloir en première période, et offensives, pour fluidifier le cœur du jeu marseillais. Il a récupéré, orienté le jeu et su se mettre face au but (55e). Le meilleur Marseillais sur la pelouse. Maxifoot 7.5/10 L’ancien Nantais a été très bon. Tantôt latéral droit, tantôt dans l’entrejeu, le polyvalent milieu a répondu présent tant dans le défi physique que dans ses sorties de balle. Impressionnant de volonté et d’abnégation, il se procure la meilleure occasion de son équipe après la pause. Le meilleur joueur de l’OM et de loin. FootMercato 7.5/10 Dans un rôle de milieu de terrain, parfois excentré côté droit, l’ancien Nantais a profité du système à trois défenseurs de Jorge Sampaoli pour beaucoup plus participé au jeu offensif des Olympiens. Bien plus présent qu’au match aller, Rongier a également profité de l’emprise marseillaise pour signer quelques percées intéressantes dans l’axe du jeu. Positionné comme sentinelle après l’entrée de Lirola au retour des vestiaires, il n’a pas hésité non plus à apporter offensivement à l’image de cette nouvelle percée terminée par une frappe trop molle (55e). Généreux, tranchant et déterminé dans chacune de ses prises de balle, le milieu marseillais a rendu une très belle partition. 90Min 7/10 Valentin Rongier a excellé dans la sortie de balle au milieu. En revanche, le piston hybride a parfois transpiré à droite. Dans la première période, l’ancien Nantais a bien contenu l’aile forte de Rotterdam. A la pause, il est passé dans l’axe. Un rendement dingue à la récupération et à l’orientation en permanence. Aucun pause pour lui.

