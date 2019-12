OM: Rongier, ce très bon « gamer » qui doit baisser le pied…

En plus d’être un très bon footballeur, Valentin Rongier performe dans une autre discipline. Malheureusement pour lui, il a dû ralentir le rythme…

Auteur d’un excellent début de saison, Valentin Rongier s’est très bien adapté au club marseillais. Arrivé en provenance du FC Nantes contre une somme de 13 millions d’euros plus 2 millions de bonus, il forme une belle paire au milieu de terrain avec Morgan Sanson. Mais l’ancien joueur nantais a une autre passion que le football, et réalise de très bonnes prestations dans ce domaine. En effet, Valentin Rongier est un super joueur du jeu vidéo FIFA mais a du réduire son temps de jeu afin de garder la tête au football et à sa famille…

Sanson n’est pas très fort– Valentin Rongier

« En toute humilité, je suis plutôt bon sur FIFA. Sur Fortnite et Call of Duty, je n’étais pas mal non plus. Mais j’essaye de ne pas trop jouer à la Play, sinon ma copine grince des dents ! Max Lopez est bon, Lucas Perrin et Valère Germain aussi jouent à FIFA. Par contre, Morgan Sanson n’est pas très fort, mais faut pas le dire. La connexion est catastrophique, j’ai une ADSL dégueulasse » Valentin Rongier — source : 20 Minutes