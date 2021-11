OM – Rongier : « C’était pas possible d’avoir cette attitude, même dans l’agressivité on n’y était pas »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Troyes (1-0) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1 grâce à un but de Pol Lirola en seconde période. Les marseillais n’ont vraiment pas livré un grand match mais font une belle opération au classement. Le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

La réaction à chaud de Valentin Rongier après la victoire de l’OM (1-0) contre Troyes au stade vélodrome ce dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

« On savait que ce serait un match compliqué. On doit mieux faire surtout sur ce que l’on a proposé en première période. Troyes nous a mis en difficulté avec leur système. on ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s’est mieux adaptés en seconde mi-temps, mais le plus important ce soir était de gagner au vu du contexte avec ce stade vide C’était important de profiter des autres résultats du week-end. Le coach nous a dit des choses à la mi-temps, mais vu ce qu’on a proposé en première période c’était pas possible d’avoir cette attitude parce que même dans l’agressivité on n’y était pas. On avait une belle opportunité ce soir de prendre trois points très importants donc on ne pouvait pas continuer sur cette lancée » Valentin Rongier – Source Prime Vidéo