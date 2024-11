OM : Rongier confie ce que De Zerbi leur a dit à la mi-temps !

L’OM s’est imposé 1-3 à Lens ce samedi ! Valentin Rongier, titulaire au milieu pour la première fois de la saison, s’est exprimé au micro de beIN SPorts.

Rongier était heureux de marquer mais surtout de gagner à Lens. « Cela fait plaisir de marquer, le plus important c’est le résultat collectif ce n’est jamais facile. On a un très bon groupe, je suis content de voir Nadir rentrer, c’est un bon jeune avec de l’avenir. De Zerbi n’a pas changé de ton à la mi-temps, il nous a dit de continuer à lutter. Lens a mis de l’intensité et nous a asphyxier. Ils y ont laisser des forces et cela nous a offert des espaces pour marquer. Je me dis qu’il y a surement faute sur le 2-2, l’arbitre a pris la bonne décision. Bravo à toute l’équipe car gagner ici ce n’est pas facile. Mason a bien travailler comme toute l’équipe. Personne n’a été feignant ce soir le haut niveau c’est comme ça il faut zéro tricheur ! »

Nadir qui était aussi dans le couloir a aussi déclaré : « Valentin (Rongier) a montré une grosse force de caractère après sa blessure. il y a faute de toutes façons (sur le 2-2). »