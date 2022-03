OM : Rongier enfin récompensé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face a FC Bâle lors du match retour des huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire et buteur décisif lors de ce match en Suisse.

L’Olympique de Marseille a eu l’occasion de tuer ce 8e de finale lors de la première mi-temps. Cédric Bakambu a raté 3 grosses occasions, pape Gueye aurait pu lui aussi marquer. Mais le plus gros raté est quand même ce contre éclair, Gueye avait parfaitement lancé Harit en profondeur, l’ailier avait fait parler sa vitesse pour se présenter seul face au gardien autrichien du FC Bâle avant de trop tergiverser et de se faire tacler par derrière. Penalty logique mais pas de carton rouge, et l’international marocain n’a pas assez appuyé sa frappe permettant au portier de réalisé un arrêt, Bakambu n’a pas cadré sa reprise sur le second ballon. De quoi avoir de gros regrets, d’autant que les Suisses ont égalisé sur l’ensemble des deux rencontres par Ndoye suite à plusieurs ratés défensifs de Luan Peres et Pol Lirola. L’OM a douté 10 minutes, avant que Gerson, qui avait remplacé Harit, ne délivre un centre parfait pour Under au second poteau. Une égalisation synonyme de qualification, d’autant que Valentin Rongier s’offrira enfin un but d’une frappe dans les arrêts de jeu.

Titularisé au milieu dans un rôle de milieu défensif à la place Boubakar Kamara, Rongier a été précis et précieux. Son but est une belle récompense…

A lire : OM : Le geste de grande classe de Gerson qui enflamme les supporters sur la toile

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation FCM

Rongier enfin récompensé !

Aligné dans un rôle de 6 afin de laisser souffler Kamara, Valentin Rongier a été important dans la sortie balle. Assuré techniquement il a permis au collectif de sortir proprement les ballons. Il a été important dans le replacement, la récupération et l’orientation. Replacé dans son rôle hybride de latéral droit, il s’offre le luxe de marquer le but de la victoire. Suite à un corner insolent de Gerson, Guendouzi centre en retrait et trouve Rongier qui reprend parfaitement, sa frappe vient lécher la lucarne. Une juste récompense pour l’ancien nantais terriblement maladroit dans ses frappes depuis son arrivée à l’OM. Son premier but du pied, bravo !

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Titularisé au poste de sentinelle dans le 4-3-3 marseillais, il a été précieux dans les phases de conservation grâce à sa technique et son sang-froid. Un match sérieux qu’il a prolongé quand il a glissé à droite de la défense à l’entrée de Kamara avant de l’embellir avec un joli but, celui du KO (90e+3). Maxifoot 7.5/10 Placé dans un rôle de sentinelle pour ménager Kamara, remplaçant, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été à la hauteur de ce rendez-vous européen. Actif à la récupération, l’ancien Nantais s’est surtout signalé par sa qualité technique pour ressortir proprement le ballon vers l’avant. Comme un symbole, le Marseillais a été récompensé de ses efforts en fin de partie avec ce superbe but d’une frappe dans la lucarne. Mérité !

OM : Les Marseillais assurent la QUALIF en 1/4 de finale… RONGIER ENFIN BUTEUR !