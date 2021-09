OM : Rongier est en train de gagner sa place au milieu…

L’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir contre l’AS Monaco (2-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier lors de cette rencontre.

Il s’installe doucement mais surement dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Valentin Rongier a encore livré une belle prestation samedi à Monaco. La presse ne s’y est pas trompé, FCM non plus…

Rongier est en train de gagner sa place au milieu…

Titulaire depuis deux matches, Valentin Rongier semble avoir pris le dessus sur Pape Gueye dans la hierarchie. Un changement qui permet de recentrer Kamara, encore plus avec le retour de Lirola. l’ancien nantais a été précieux à la récupération, précis dans la relance. Il est propre techniquement, il a un gros volume de course aux côtés de Guendouzi. Il aurait même pu s’offrir un but spectaculaire après un slalom spécial dans la défense monégasque. Il était motivé et voulait s’imposer dans le onze de Sampaoli, il a bossé pour ça et il est en train de le faire…