OM : Rongier explique ce qui a changé pour lui depuis qu’il est à Marseille

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Valentin Rongier s’est exprimé sur ce qui a changé dans sa carrière depuis son arrivée à l’OM.

Nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier est devenu très important dans le onze d’André Villas-Boas. L’ancien joueur du FC Nantes s’est exprimé dans Ouest-France sur ce qui a changé pour lui depuis qu’il est à l’OM… Et notamment la réaction des supporters ainsi que celle des observateurs du football.

« Signer à l’OM, c’était un challenge excitant, mais risqué. Pour moi, c’était aussi voir ce dont j’étais capable car, ici, il n’y a pas que le foot. Pour être performant sur le terrain, il faut parvenir à contrôler et gérer ses émotions. Il suffit de faire deux bons matches pour qu’on te dise que tu es Zinedine Zidane, et deux mauvais matches pour être catastrophique. Quand on parvient à gérer ça à Marseille, on peut aller partout. Ici, il suffit de faire quelques bons matches et tout le monde entend parler de toi. À Nantes, et je ne parle pas que de moi, tu peux en faire 10, 15, et les gens te découvrent comme un bon petit joueur de Ligue 1 »

Valentin Rongier – Source : Ouest France