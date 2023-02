OM : Rongier explique ce qui a été raté face à Nice !

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Valentin Rongier s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le milieu de terrain est revenu sur la défaite 1-3 face à Nice.

C’est en passant par des revers comme ça qu’on s’améliore

« Physiquement, on récupère comme après chaque match. On a nos habitudes. On sera en forme. Mentalement, on doit passer à autre chose. Le coach l’a bien dit, on ne peut pas gagner tous les matchs. Ce qu’on a raté contre Nice? On a fait face à une belle équipe qui nous a bien analysé. Leur gardien a joué un rôle important dans la première mi-temps avec les relances et les déviations. C’est en passant par des revers comme ça qu’on s’améliore. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (07/02/2023)

La rencontre OM – PSG débutera mercredi 6 février à 21 h 10 au stade Vélodrome de Marseille.