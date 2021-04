OM : Rongier explique ses blessures

Ce jeudi, Valentin Rongier était en conférence de presse au centre RLD. Le milieu de terrain est de nouveau apte à jouer, il a fait son retour à la compétition la semaine dernière. Interrogé sur sa blessure, il a donné des détails…

Absent depuis plusieurs semaines, Valentin Rongier est de retour. Il a expliqué qu’il avait dû faire avec deux blessures. Ce dernier est rétabli mais il a encore des douleurs au tendon d’Achille.

J’ai eu une tendinite au tendon et je me suis lésé une partie du quadriceps

« J’ai eu une tendinite au tendon et je me suis lésé une partie du quadriceps. Quand je m’entraîne je sens encore une douleur au talon. C’est encore difficile de se projeter. J’ai enchaîné les matchs sous Villas-Boas et j’ai continué à jouer avec ma blessure et des douleurs. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (29/04/2021)

#Rongier : « J’ai enchaîné les matchs sous Villas-Boas et j’ai continué à jouer avec ma blessure et des douleurs. » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 29, 2021