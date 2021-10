OM : Rongier, indispensable homme de l’ombre…

L’Olympique de Marseille s’est largement imposé 4-1 face à Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Les olympien ont pourtant offert l’ouverture du score aux bretons suite à une perte de balle évitable de Kamara et une faute naïve de Peres offrant un penalty. Mais les hommes de Sampaoli ne se sont pas affolés et ont réussi à se relancer grâce à Kamara. Payet a éclairé le jeu, Guendouzi s’est offert un doublé et Milik a marqué son premier but de la saison. Une victoire rassurante avant d’aller à Rome jouer un match décisif face à la Lazio et bien évidement la reception du PSG ce dimanche. Titulaire dans ce rôle hybride de milieu / latéral droit, Valentin Rongier a encore été très précieux.

A lire : Payet, Lopez… La réaction de Sampaoli aprés OM – Lorient (4-1)

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation

Rongier, indispensable homme de l’ombre…

L’ancien nantais commence a bien appréhender ce rôle hybride. Rongier bouche les trous, voit bien le jeu et se montre efficace et précis dans la relance. Un atout important dans le système de jeu de Sampaoli d’autant que ce dernier sait aussi se projetter et participer à l’animation offensive de l’OM. Pour autant, sa qualité première reste la récupération et la disponibilité. Un soldat de Sampaoli à qui il ne manque qu’une chose, marquer…

Les notes des médias