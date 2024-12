OM – Rongier : « J’ai fermé ma bouche… »

Valentin Rongier a exprimé sa satisfaction de retrouver son niveau après une longue absence due à une blessure au genou, soulignant qu’il avait encore besoin de rythme. Il a ajouté qu’après des doutes sur ses capacités physiques, il avait pris le temps de se remettre patiemment, et que son travail payait désormais, avec une place de titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi.

En conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier a exprimé sa satisfaction quant à son retour en forme, après une longue absence la saison dernière due à une blessure au genou. Titulaire lors des trois derniers matchs sous la direction de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a confié qu’il se sentait bien et qu’il avait encore besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau.

Il a ainsi déclaré : « Je me sens bien, il n’y a rien de mieux que de jouer et d’enchaîner les matches. J’espère que ça va continuer comme ça, j’ai encore besoin de rythme. La différence avec les autres années, quand je m’étais blessé, il y a eu du doute concernant mes capacités physiques pour réintégrer le groupe. Je me suis laissé le temps et j’ai été patient. J’ai fermé ma bouche, j’ai continué à travailler et ça paye aujourd’hui. » Rongier a également évoqué les doutes qu’il a affrontés après sa blessure, soulignant qu’il avait pris le temps nécessaire pour se remettre, restant patient et concentré sur son travail, ce qui porte ses fruits aujourd’hui.

J’ai continué à travailler et ça paye aujourd’hui — Rongier