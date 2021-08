OM – Rongier : « J’ai terminé le match avec des crampes, cela montre qu’on a tout donné »

L’Olympique de Marseille a enregistré un deuxième succès cette saison en s’imposant face à l’ASSE hier soir (3-1). Après la rencontre, Valentin Rongier a tenu à souligner l’apport fondamental des supporters, et sa condition physique…

L’Olympique de Marseille a pris le meilleur hier soir sur Saint-Étienne en s’imposant 3 buts à 1. Une semaine après le match chaotique face à l’OGC Nice, ce succès permet aux olympiens de tourner la page et de se concentrer sur le prochain match, un déplacement à Monaco après la trêve internationale.

Après la rencontre, Valentin Rongier est revenu sur l’ambiance sensationnelle dans le stade. Et a tenu à s’attarder sur sa condition physique difficile en fin de rencontre, où il a notamment terminé la partie avec des crampes.

« La position dans laquelle le coach me demande de jouer est difficile physiquement » — Rongier

« On retient forcément du positif de cette belle victoire, dans une ambiance de folie. C’était important de communier avec nos supporters. La position dans laquelle le coach me demande de jouer est difficile physiquement. Mais j’y travaille. Mon talon me laisse tranquille. J’ai pris beaucoup de temps pour revenir. J’ai terminé le match avec des crampes. Ce n’est pas habituel pour moi, mais cela montre qu’on a tout donné » Valentin Rongier – Source : Zone mixte (28/08/21)