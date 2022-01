Présent de ce jeudi en conférence de presse avant la reception du MHSC en Coupe de France, Valentin Rongier a répondu aux questions des journalistes. Il a bien sûr évoqué son poste et l’avantage de se replacement au milieu quand l’équipe a le ballon…

Rongier a expliqué que son mouvement vers le milieu de terrain entraine des décalage de position et peut déstabiliser l’adversaire…

Je pense que les équipes qui nous rencontre ne savent pas comment je vais jouer. Même s’ils nous observent, ils ne savent pas qui doit suivre qui — Rongier

« Cela ne m’arrive pas d’oublier que je suis latéral droit. Déjà j’estime être suffisamment concentré et puis c’est devenu automatique. Je le travaille à l’entraînement et je suis conditionné pour cela.(…) C’est une question technique dont il faut parler au coach. De mon point de vue c’est aussi pour déstabiliser les adversaires. Moi je me déplace aussi différemment. Je pense que les équipes qui nous rencontre ne savent pas comment je vais jouer. Même s’ils nous observent, ils ne savent pas qui doit suivre qui. C’est aussi une force pour nous. (…) C’est avec des circuits de passes, des mouvements et contre-mouvements. C’est regarder les déplacements des partenaires qui eux, attirent un joueur. C’est plein d’automatismes et un travail au quotidien. Y compris dans la qualité des passes avec des passes fortes dans les pieds. C’est plein de choses mais je ne vais pas dévoiler tous les secrets. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (27/01/2022)

Valentin Rongier s’etait exprimé au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre OM – Reims en décembre 2021 pour établir un constat du jeu de l’équipe depuis le début de la saison qui, selon lui, manque de tranchant.

« On est forcément frustrés parce que ce sont des choses qui se répètent, surtout à domicile. On a maîtrisé la première période, mais il y a un mono-rythme, on ne fait pas assez mal. C’est bien d’avoir la possession, de faire circuler le ballon et de déplacer l’adversaire, mais on manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels pour étirer les lignes, trouver des espaces et faire mal » Valentin Rongier – Source : Prime Vidéo (22/12/2021)