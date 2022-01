OM : Rongier le reconnait : « parfois on abuse un peu… »

Présent de ce jeudi en conférence de presse avant la reception du MHSC en Coupe de France, Valentin Rongier a répondu aux questions des journalistes. Le milieu de terrain a évoqué le jeu de l’OM et parfois le manque de frappe.

Rongier a expliqué que Sampaoli demandait de frapper plus mais que parfois son équipe abusait un peu des passes…

On pourrait peut-être tirer plus souvent — Rongier

« C’est vrai que l’on pourrait peut-être tirer plus souvent, surtout contre les blocs bas. C’est dû à la philosophie du coach qui veut qu’on déstabilise l’adversaire par le jeu. On devrait peut-être frapper plus souvent. Quand on est devant la surface, on cherche des redoublements de passes. Il nous dit aussi de frapper, car on abuse un peu parfois » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (27/01/2022)

