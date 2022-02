OM : Rongier ne mâche pas ses mots… mais n’est pas vraiment d’accord avec Payet !

L’OM s’est incliné 0-2 lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1 face au promu Clermont. Les choix de Sampaoli sont critiquables, mais le manque d’allant des joueurs est surement le plus gros soucis comme l’a confirmé Valentin Rongier en zone mixte.

Après le match, Valentin Rongier a été franc, comme souvent. Le milieu de terrain aligné au poste de six pointe du doigt l’attitude général.

C’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange — Rongier

« Je vais surtout parler de la prestation. On a le droit de perdre des matches, même s’il faut éviter, mais c’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange. Ce qu’on a montré ce soir… On a plus le droit que cela se reproduise. On n’est pas fier, on va travailler pour que ça n’arrive plus. Je pense que vous l’avez vu, ils avaient plus faim que nous. C’était assez criant ce soir. On est à domicile, avec tout le respect que j’ai pour cette belle équipe de Clermont, on doit gagner. On a la possibilité de remettre Nice à quatre points. On a de la chance d’être encore deuxièmes. Mais en jouant comme ça, c’est sûr qu’on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. (…) Dim’ a peut-être dit ça dans la frustration. Je ne pense pas que certains se prennent pour d’autres. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas mis ce qu’il fallait, si c’est un problème d’attitude, on va le régler dans le vestiaire ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse / Foot Mercato (20/02/2022)

OM : Match honteux face à Clermont ! Les choix de Sampaoli, Payet, les sifflets du Vélodrome

Le milieu offensif marseillais Dimitri Payet n’a pas mâché ses mots et a même tapé du poing sur la table envers ses coéquipiers. En bon capitaine, il souhaite faire dégonfler quelques têtes…

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser » Dimitri Payet – Source : Prime Video (20/02/22)