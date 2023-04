OM : Rongier ne voit qu’un scénario pour la fin de saison

Toujours à la lutte avec le RC Lens pour terminer deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille jouera ce dimanche face à Auxerre au Vélodrome. Valentin Rongier ne voit qu’un seul scénario pour la fin de la saison.

L’Olympique de Marseille n’a plus que cinq matchs en comptant celui de ce dimanche soir face à Auxerre pour terminer sur la deuxième marche de Ligue 1 derrière le PSG. Le RC Lens est toujours dans la course et espère également être dauphin des Parisiens.

Au micro de Téléfoot, Valentin Rongier s’est exprimé sur cette fin de saison qui arrive et les derniers matchs à jouer en championnat. Le capitaine de l’Olympique de Marseille ne voit rien d’autres qu’un monde où lui et ses coéquipiers terminent à la deuxième place.

« L’OM doit terminer 2e de Ligue 1 tout simplement parce qu’on a bossé comme des chiens depuis le début de la saison. On mérite cette récompense. Allez l’OM ! » Le message déterminé de Valentin Rongier avant OM-Auxerre, au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/2lkoyozsyr — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 30, 2023

Si on veut accrocher cette deuxième place, il ne faut plus rien laisser en route

« L’OM doit terminer 2eme. On a bossé comme des chiens pour être vulgaire depuis le début de la saison. On mérite cette récompense. Au Vélodrome, on a laissé beaucoup trop de points cette saison, c’est notre problème. Les équipes, quand elles viennent ici, elles sont surmotivées. Quand elles sont à l’extérieur, elles se disent ‘on est chez nous, on va prendre un peu plus le jeu’, nous ça nous convient mieux, a expliqué le milieu de terrain à Téléfoot. Mais si on veut accrocher cette deuxième place, il ne faut plus rien laisser en route. Tout le monde a parlé de la performance du RC Lens face à Monaco, ils nous étaient passés devant. Mais nous on a récupéré notre deuxième place en battant Lyon chez eux, c’est aussi pour dire qu’on est là et que ce sera difficile de nous piquer cette deuxième place. »