Au micro de Canal+, Valentin Rongier a regretté les buts encaissés sur des pertes de balle de son équipe. Il veut encore croire à cette deuxième place même si mathématiquement cela devrait très compliqué.

Valentin Rongier sait que cette défaite face au LOSC est synonyme de 3e place au classement : « Cette défaite va certainement coûter cher. Parce qu’on était venu ici pour gagner, mettre la pression sur Lens. On a failli ce soir, on est énervé, il faut qu’on voit ce qui n’a pas été, mais j’ai l’impression qu’on a perdu le contrôle du match, parce qu’on n’a pas été mis trop en danger en première période. Il nous a manqué un peu de tout. »

On prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable

Le milieu de terrain souligne les pertes de balles qui ont couté cher, « Je pense qu’on a manqué de mouvements sans ballon de courses, ce qui est sûr c’est qu’on prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable. Ce n’est jamais fini tant que mathématiquement tout est possible, on y croira jusqu’au bout. Chaque défaite fait mal, mais c’est vrai qu’en fin de saison on espérait beaucoup mieux. Forcément on est déçu en tant que compétiteurs. »