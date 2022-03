OM : Rongier pense à l’après…

Valentin Rongier s’est confié au journaliste Mohamed Bouhafsi dans le cadre d’un podcast. Ce dernier a évoqué l’après carrière mais aussi son transfert rocambolesque en provenance de Nantes…

Trouver peut-être un emploi dans le foot

« Je sais que le foot me manquera forcément. Trouver peut-être un emploi dans le foot ou dans d’autres domaines, il y a d’autres choses qui me plaisent. Mais je ne peux pas trop me faire d’idées parce que le monde va encore évoluer d’ici dix ans et j’aurai d’autres opportunités ». Valentin Rongier – source : Hors Terrain d’Amazon Prime (16/03/2022)

L’attente était interminable — Rongier

« Je suis parti de Nantes avec mon père et mon agent en pensant que c’était quasiment fait parce que le président m’avait donné l’accord. J’avais demandé à ne pas jouer le dernier match avec Nantes parce que je savais que j’allais partir à l’OM, j’avais dit au revoir à mes coéquipiers. Les supporters l’avaient mal pris, ce que je peux comprendre. Toutes ces questions-là sont revenues. Je me suis demandé comment ça allait se passer si je devais revenir. Tu dis que tu vas signer à Marseille et tu reviens un peu bête. L’attente était interminable ». Valentin Rongier – source : Hors Terrain d’Amazon Prime (16/03/2022)

Un entretien rare et passionnant sur l’univers du foot et les coulisses ! Merci @Valrongier28 de t’être confié avec autant de franchise pour #HorsTerrain ! Sa détermination, sa formation son amour de l’OM c’est à retrouver ici. 👏🏼https://t.co/SiPPJvHtKo pic.twitter.com/KjvNX3li1H — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 16, 2022

C’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange — Rongier

« Je vais surtout parler de la prestation. On a le droit de perdre des matches, même s’il faut éviter, mais c’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange. Ce qu’on a montré ce soir… On a plus le droit que cela se reproduise. On n’est pas fier, on va travailler pour que ça n’arrive plus. Je pense que vous l’avez vu, ils avaient plus faim que nous. C’était assez criant ce soir. On est à domicile, avec tout le respect que j’ai pour cette belle équipe de Clermont, on doit gagner. On a la possibilité de remettre Nice à quatre points. On a de la chance d’être encore deuxièmes. Mais en jouant comme ça, c’est sûr qu’on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. (…) Dim’ a peut-être dit ça dans la frustration. Je ne pense pas que certains se prennent pour d’autres. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas mis ce qu’il fallait, si c’est un problème d’attitude, on va le régler dans le vestiaire ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse / Foot Mercato (20/02/2022)