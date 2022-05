OM : Rongier, polyvalence et intelligence…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Lorient lors du match de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier, titulaire lors de ce match à Lorient.

L’Olympique de Marseille devait vraiment s’imposer à Lorient car la victoire de l’AS Monaco face au LOSC avait fait perdre la seconde place aux marseillais. Les hommes de Sampaoli ont pris en main le jeu, Guendouzi a retrouvé un peu d’énergie, Gerson a été à la baguette en l’absence de Payet et Harit. Le milieu de terrain brésilien s’offre la première grosse occasion de la rencontre d’une belle tête au second poteau bien sortie par Dreyer. L’OM a continué à pousser, Dreyer a encore était décisif sur une tête de Dieng et une frappe de Gueye. Juste avant la mi-temps, Guendouzi et Under vont presser Morel, qui perd le ballon, l’international turc centre parfaitement du gauche pour Dieng qui ouvre le score. Les marseillais se sont quand même fait peur sur un corner et une tête, que Laporte, seul, ne cadre pas. L’OM mène 0-1 à la mi-temps et ne va pas s’arrêter là, dès l’entame Gerson talonne pour son compatriote Peres, qui trouve Guendouzi dans la surface, l’international français s’avance et termine l’action pour une avance deux 2 buts ! Gerson va même s’offrir le 3e but suite à un superbe centre de Dieng, 0-3 après l’heure de jeu, le match est plié. Sampaoli va devoir faire avec la gestion des organismes car Bakambu, Caleta Car, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure ou par précaution.

Aligné dans son rôle hybride puis au milieu à l’entrée en jeu de Lirola, Rongier a été efficace et appliqué. Un joueur clé dans l’OM de Sampaoli.

A lire : OM : Sampaoli donne des nouvelles des blessés (Dieng, Bakambu, Gerson, Harit, Milik, Caleta-Car…)

La note de Valentin Rongier : 7/10

Son appréciation FCM

Rongier, polyvalence et intelligence…

Aligné dans un rôle hybride de latéral droit / milieu de terrain, l’ancien nantais a fait le job. Vu que l’OM a eu le ballon a presque 70%, Rongier a surtout joué au milieu et a été précieux. Toujours important à la récupération du ballon, par son agressivité et son placement, il est précieux par son volume et son intelligence de jeu balle au pied. Il trouve des décalages, se montre précis et oriente le jeu. Un élément important qui n’aura plus que deux ans de contrat à la fin de la saison, le moment de penser à une prolongation de contrat ?

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Une belle activité et une vraie intelligence de jeu dans son rôle hybride avec une mention spéciale quand il se recentre au milieu. Son apport technique et son volume physique ont fait du bien, notamment au départ du 3e but. Maxifoot 7/10 Avec son volume de jeu habituel, le latéral droit ou milieu de terrain a été omniprésent ! Il a souvent été disponible entre les lignes pour faciliter la circulation, voire tenter sa chance même si sa frappe à l’entrée de la surface a été contrée. A noter tout de même un oubli de marquage qui a failli profiter à Laporte juste avant la pause. FootMercato 6/10 Le milieu de terrain de formation a rempli son rôle de latéral droit comme il le fallait. En effet, il n’a que très peu été sollicité par le joueurs du couloir gauche adverse, si ce n’est Laurienté en début de rencontre. L’ancien Nantais n’a d’ailleurs pas semblé embêté par le ballon, toujours très juste dans ses prises de balle. 90Min 6/10 Belle activité dans la première demi-heure surtout en tant que milieu de terrain. Valentin Rongier a bien compensé son aile droite et la récupération haute. Quelques dribbles chaloupés sont même venus rythmer la rencontre. Il ne s’arrêtait jamais de courir et accompagner si besoin. Laurienté n’a jamais pu prendre le dessus sur lui dans son couloir. Une partition propre encore pour l’infatigable milieu hybride.

L’OM s’impose 3-0 à Lorient, mais 4 blessés ? Le mercato à venir, le coach…