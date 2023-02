OM : Rongier raconte ce que l’arbitre lui a dit après la faute sur Kolasinac (face à Monaco)

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Valentin Rongier s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le milieu de terrain a été interrogé sur l(utilisation de la VAR par les arbitres. Il raconte ce que M.Pignard lui avait répondu…

On peut mettre la pression sur eux mais ils ont le fin mot de l’histoire

« L’arbitrage? On peut mettre la pression sur eux mais ils ont le fin mot de l’histoire. J’ai été voir l’arbitre pour la faute sur Kolasinac face à Monaco mais l’arbitre m’a dit qu’il n’y a pas faute et qu’au VAR on lui dit qu’il n’y a pas faute. Je ne peux rien faire de plus ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse (07/02/2023)

La rencontre OM – PSG débutera mercredi 6 février à 21 h 10 au stade Vélodrome de Marseille.