OM – Rongier : « Sans les supporters, le foot c’est nul ! »

Ce vendredi en conférence de presse avant la réception de Nantes, Valentin Rongier a donné son ressenti sur le monde du football sans supporters…

Les supporters sont absents du Vélodrome depuis des mois. Les Marseillais ont d’ailleurs de plus en plus de mal à domicile depuis le début de la saison.

ça tue le football — RONGIER

En conférence de presse avant la réception du FC Nantes, Valentin Rongier s’est exprimé sur l’absence des supporters dans les stades. Le milieu de l’OM n’apprécie pas de jouer dans une enceinte totalement vide.

« Ce n’est pas une excuse sur notre jeu. Mais à mon avis, la situation aurait été différente si les supporters avaient été là en Ligue des Champions. Là, c’est flagrant, sans les supporters, le football c’est nul. On joue des matchs, on est contents parce que c’est notre passion mais le fait de ne pas pouvoir partager ça avec les supporters, ça tue le football. On ne peut pas faire autrement avec la situation sanitaire mais ça aurait été différent. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (27/11/20)