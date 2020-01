OM : Rongier s’exprime sur ses chances d’aller à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France !

En conférence de presse ce mercredi avant le déplacement face à Rennes, Valentin Rongier s’est exprimé sur ses chances d’aller à l’Euro 2020 avec les Bleus…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Rennes pour la reprise du championnat après la trêve. En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre, Valentin Rongier était devant les journalistes.

Mes performances… Il n’y a que comme ça que je pourrais taper dans l’œil du sélectionneur — RONGIER

L’occasion pour l’ancien milieu de terrain du FC Nantes de revenir sur ses quatre premiers mois à l’Olympique de Marseille et d’évoquer l’avenir…

Avec ses bonnes performances, la question de l’Equipe de France se pose forcément, surtout à quelques mois du début de la compétition. A ce sujet, Valentin Rongier tente de ne pas s’enflammer et se concentre sur ses performances avec l’OM.

« Je ne veux pas faire de langue de bois mais je me concentre vraiment que sur l’OM. On m’a toujours dit que si j’étais performant, mes objectifs viendront avec mes performances. Si l’OM tourne bien ça veut dire que tous les joueurs tournent bien et que moi je fais de bonnes performances. Il n’y a que comme ça que je pourrais taper dans l’œil du sélectionneur. »

Valentin Rongier – Source : Conférence de presse