OM : Rongier déjà chaud avant la nouvelle saison !

Sur ses réseaux sociaux, Valentin Rongier a publié une série de vidéos où on le voit s’entraîner physiquement pour la saison qui va bientôt débuter ! Le milieu français semble vouloir garder son efficacité athlétique !

L’Olympique de Marseille a connu quelques chamboulements avec l’arrivée de Jorge Sampaoli… Valentin Rongier en a été le premier à en faire les frais. En voyant un grand nombre de joueur arriver au milieu, il a su se renouveler et composer pour évoluer en tant que latéral droit.

Les entraînements de Rongier

Physiquement, il a dû également travailler plus dur afin d’être au rendez-vous. L’ancien nantais continue ce maintien de sa condition physique en s’entraînant avant le début de la saison. Rongier a publié une série de vidéos sur ses réseaux sociaux pour partager son programme !

Rongier se remet en condition pour la reprise 💙 : – Instagram : valrongier28 / brongier / lamethodecadier –#TeamOM pic.twitter.com/MvwM2lZ5yD — Fanatic0M (@Fanatic0M) June 26, 2022

Une prolongation méritée ?

Extrêmement régulier cette saison, Valentin Rongier a été l’un des piliers de l’effectif marseillais. Une satisfaction pour l’ancien capitaine du FCN qui a laissé entendre en conférence de presse qu’il souhaiterait continuer à vivre des émotions sous le maillot marseillais et poursuivre l’aventure à l’OM. Pour notre invité, Kevin Guedj, il faut proposer une prolongation de contrat très rapidement au joueur de 27 ans :

« Moi je le re signe encore 2 ans, jusqu’en 2026 tu le fais signer. Le mec il se bat, il joue tous les postes comme Nacho au Real Madrid, c’est un des joueurs les plus importants. Rongier cette année, il t’a prouvé qu’il en avait (…) Moi Rongier quand j’ai vu arriver tout le monde au milieu, je me suis dis il va passer une saison compliquée le pauvre, au final, il a joué tous les matchs. Au milieu, t’as Guendouzi, Gerson, Kamara qui peut pas jouer et Gueye, il est incroyable Rongier cette saison. » Kevin Guedj – Source: Football Club Marseille (12/05/2022) Longoria voudra éviter de se faire avoir comme avec Kamara — De Bono

Pour le moment, aucune proposition n’est arrivée sur la table de Rongier. Connu pour sa capacité à anticiper, Pablo Longoria devrait agir rapidement dans ce dossier.Comme l’évoque notre consultant, Jean-Charles De Bono, le président olympien va devoir éviter de revivre un scénario similaire à celui de Boubacar Kamara qui a quitté le club en fin de saison.

« Valentin Rongier déclare sa flamme à l’Olympique de Marseille. Longoria entre guillemets, il s’est fait avoir avec Kamara, Thauvin, il voudra pas une nouvelle fois retomber dans ces travers là. En disant ça, Rongier il veut dire « oh prolonge moi, je reste à l’OM, je suis bien, mets moi un an ou deux ans de plus et après on voit venir. Si je dois partir dans un , je rapporterai de l’argent ». Il faut le prolonger 2 ans. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (12/05/2022)