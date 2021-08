OM : Rongier va embêter Sampaoli dans ces choix au milieu…

L’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir contre l’AS Saint-Étienne (3-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier lors de cette rencontre.

Rejoint après avoir ouvert le score, l’Olympique de Marseille a finalement pris le meilleur sur Saint-Étienne. Guendouzi avait ouvert le score suite à une passe de Konrad. L’ASSE s’était relancé sur un but de Kolodziejczak d’une tête sur un corner. En seconde période, Gerson puis Under ont offert la victoire aux marseillais. Les supporters marseillais étaient ravis après cette rencontre. Titulaire dans le rôle de milieu de terrain / latéral droit, Valentin Rongier a été précieux même s’il a raté deux grosses occasions…

Rongier, l’homme aux deux visages…

Titulaire surprise dans ce rôle de milieu latéral droit, l’ancien nantais a une nouvelle fois affiché son manque d’efficacité devant le but. Si ce dernier a expliqué qu’il ne « gambergeait » pas sur cette incapacité à conclure ses actions, il a reconnu en conférence de presse que les efforts demandés par son coach lui faisaient perdre de la lucidité mais qu’il devrait travailler d’avantage devant le but. Malgré deux grosses occasions ratées, Rongier a été très actif et juste techniquement. Très présent à la récupération, il a orienté le jeu avec précision et a même offert le but du 2-1 à Gerson d’une remise en première intention. Le milieu de terrain est en forme et va embêter Sampaoli dans ces choix au milieu… »

