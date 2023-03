OM : Rongier veut terminer le travail !

L’OM mène 2-1 à la mi-temps contre le stade de Reims, grâce à Alexis Sanchez buteur aux 16es et 29es minutes. A la pause, au micro de Prime Vidéo, Valentin Rongier salue la bonne première mi-temps et affirme que l’OM doit continuer sur cette lancée en deuxième période.

L’OM a concédé l’ouverture du score à la 13e minute sur un but de Folarin Balogun. Mais trois minutes plus tard l’OM obtient un coup franc à la suite d’une faute de Thibault de Smet et Sanchez le transforme. A la 29e minute l’OM prend l’avantage grâce à un deuxième but de Sanchez, que Pau Lopez sert parfaitement.

« Le but d’Alexis Sanchez sur coup franc nous a bien relancé. Il ne faut pas l’oublier. Dans l’ensemble on a été mis en danger quelques fois. On connait la qualité de cette équipe en face. On est en train de faire un match sérieux. Il faut continuer le travail ! » Valentin Rongier – Source : Prime Vidéo (19/03/2023)