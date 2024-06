Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Der Zerbi et Rossi vont arriver, les premières rumeurs mercato arrivent… On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’est en direct sur Twitch ! Le replay est à retrouver ci dessous sur YouTube ! Bon visionnage !