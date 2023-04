OM : Rothen a été marqué par plusieurs choses dans le comportement de Tudor

L’OM s’est imposé 2-1 contre Lyon, dimanche dernier. Under et Malo Gusto contre son camp ont permis à Marseille de gagner cet olympico. Le lendemain du match, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen félicité le club et le coach pour cette victoire.

Victoire de l’OM dans l’Olympico, à l’extérieur pour la première fois depuis 2007. Jérôme Rothen (chroniqueur RMC) salue le travail de Tudor dans le club qui a permis la victoire des siens dans ce choc de Ligue 1. Voici l’extrait de Rothen sur la victoire de l’OM face à Lyon, dimanche soir.

🗣 « J’ai trouvé un Marseille conquérant et spectaculaire par moment. Il y a une évolution et Igor Tudor devient très solide à la tête de l’OM » ⚪️🔵 Jérôme Rothen revient sur la prestation marseillaise à Lyon et salue le travail d’Igor Tudor. pic.twitter.com/mEa56jzVsl — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 24, 2023

Tudor devient très solide à la tête de l’OM

« Plein de choses m’ont marqués, explique Jérôme Rothen, sur le plateau de Rothen s’enflamme. Dans le comportement de Tudor, je le trouve plus ouvert, plus sympathique aujourd’hui. Dans les relations, je trouve qu’il est de plus en plus présent des joueurs. Tu sens qu’il y a une vraie union. Je ne dis pas qu’ils étaient en conflit. Mais on se rappelle du début de saison et de ses méthodes. Il était dur, un peu trop dur pour certains dans le vestiaire. Malgré tout, je pense qu’il s’est un peu allégé de ce côté là. Et derrière, les résultats de l’OM font qu’il parait plus décontracté. Dans les interviews, je le trouve beaucoup plus relâché. J’ai eu des doutes sur lui. Mais dans un gros match comme ça où ils étaient attendus, Tudor a fait plus attention à l’équilibre de l’équipe. Kaboré a permis d’assurer un équilibre sur son côté droit. Veretout et Rongier ne sont pas allés s’incorporer dans la ligne d’attaque ou sur les côtés. Les défenseurs restent aussi à leurs places. Hier, j’ai trouvé un OM conquérant, très solide, spectaculaire par moments. Je trouve qu’il y a une évolution. Je voulais mettre en avant la réflexion de Tudor qui devient très solide à la tête de l’OM. »