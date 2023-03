OM: Rothen à la rescousse de Balerdi !

L’OM est éliminé de la coupe de France par Annecy. Balerdi est, avec d’autres, pointé du doigt comme l’un des responsables de cette défaite. Mais pour Rothen, ce n’est pas juste…

Auteur du tir au but raté dans la mort subite, Léonardo Balerdi est sous le feu des critiques. Pour le défendre il est mis en avant qu’il est un jeune joueur, comme l’a expliqué Jérôme Rothen au micro de RMC :

Dégueulasse d’avoir une tête de turc– Rothen

« Je trouve ça dégueulasse d’avoir une tête de turc. Ce n’est pas la première fois que les Marseillais s’en prennent à Balerdi. Tout le monde ressort ses mauvaises performances, mais c’est l’un des joueurs les plus utilisés par Tudor cette saison. Pour avoir fait autant de matchs à l’OM cette saison, c’est qu’il a quand même des qualités. Il a de la régularité. Il est très pro, il a une hygiène de vie niquel. Après, il reste un jeune joueur. Balerdi peut encore progresser. Je ne dis pas que c’est un joueur incroyable, il a des lacunes. Il est fautif sur les buts, il a raté son tir au but, mais il ne faut pas jeter tout le reste à la poubelle. Balerdi n’est pas LE fautif. Dans les grands clubs, il y a toujours une tête de turc. Il faut arrêter avec ça. Balerdi, on ne lui demande pas de faire des passes décisives, il doit être hargneux et bon dans les duels. Parfois, il est dépassé. Mais on oublie ses bons matchs. Il y a d’autres joueurs à critiquer avant Balerdi. » Jérôme Rothen— Source: RMC (04/03/23)

Balerdi ne rentre pas dans le concept Marseille

»Je pense que ce n’est pas un mauvais joueur. Mais ce n’est pas un joueur qui va à l’OM. Je pense qu’il ne rentre pas dans le concept Marseille. On te dit qu’il a de l’agressivité, qu’il fait beaucoup d’efforts. L’agressivité c’est une chose, mais après il faut de la technique, du placement. Il faut des relances et il faut un vrai joueur de ballon. Je pense que pour moi il fallait recruter un défenseur axial. Et on ne l’a jamais fait. Pour moi Balerdi n’est pas un patron défensivement. Il a 23 ans aujourd’hui donc il faut arrêter de dire que c’est un jeune joueur. Quand je vois des jeunes joueurs à Monaco, Paris, Lorient, Montpellier. Ils ont 17 ou 18 ans, eux ils sont jeunes et ils sont performants » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (1/03/2023)