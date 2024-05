OM : Rothen charge un joueur cadre !

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG et de Monaco n’a pas été tendre avec un joueur de l’OM.

L’Olympique de Marseille a vécu une saison cauchemardesque sur le plan sportif. De nombreux joueurs n’ont pas été à la hauteur. C’est notamment le cas de l’international français Jonathan Clauss qui n’a pas tenu son rang. C’est en tout cas l’avis de l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen. Ce dernier l’a fait savoir sur les ondes de RMC Sport ce jeudi.

A lire aussi : Benatia réfute une réunion avec un coach étranger et des échanges avec un coach français ! ❌ Confirmation pour Raffaele Palladino ! Le Parisien confirme pour Conceiçao ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

« Il est devenu international grâce à son travail et il a mérité ses sélections. Son statut a alors changé. Et donc il a le devoir d’apporter bien plus de choses qu’un joueur lambda. On attend qu’il soit un leader sur le terrain. Mais ce que j’ai constaté tout au long de cette saison, alors qu’il avait été très bon la saison dernière, c’est qu’il a montré ses limites avec l’OM … Sa qualité principale est d’être un bon contre-attaquant. Mais son bilan statistique est insuffisant (5 buts et 12 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues). Quand tu vois à quel point l’OM a peiné, ça vient aussi de joueurs comme Clauss. Un international doit montrer beaucoup plus. Dès que le niveau s’élève, il montre trop de limites, surtout défensivement. J’ai cru en toi Jonathan, mais je trouve que tu as atteint un plafond de verre, »a ainsi déclaré Jérome Rothen dans l’émission Rothen S’enflamme.

A lire aussi : OM : ANATOMIE de la SAISON DU CHAOS ! Longoria, MARCELINO, GATTUSO, GASSET, CLAUSS vs Benatia…