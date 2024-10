OM : Rothen défend Elye Wahi

Ce vendredi, lors d’une conférence de presse, Roberto De Zerbi a défendu son attaquant Elye Wahi, alors sur RMC Jérôme Rothen s’est interrogeait sur ses performances avec l’Olympique de Marseille. Avec seulement un but marqué depuis son arrivée, Wahi suscite des doutes quant à sa capacité à être l’avant-centre de l’OM.

« Est-ce que ce garçon est capable d’en faire plus? » a lancé l’un des intervenants de l’émission. Bien que Wahi n’ait inscrit qu’un but sur penalty, son entraîneur reste confiant en son potentiel. Jérôme Rothen a commenté : « Le mieux placé pour parler de Wahi aujourd’hui, c’est son entraîneur qui dit qu’il a un gros potentiel et que le déclic viendra comme pour tout attaquant. Peut-être qu’il a besoin d’un élément déclencheur. »

A lire : Concurrents OM : sale soirée pour Monaco !

De Zerbi a été interrogé hier en conférence de presse, il a défendu son attaquant. « Wahi s’est bien entrainé, c’est un joueur très sensible. Il a souffert en début de saison, il a aussi été malchanceux notamment face à Reims. Même si le début de saison a été compliqué en termes de buts, il a un potentiel énorme, il est complet et tout le monde le voulait dans le club. C’est à lui d’aller de l’avant ! »

Wahi a un potentiel énorme — De Zerbi

#DeZerbi : « #Wahi s’est bien entrainé, c’est un joueur très sensible. Il a souffert en début de saison, il a aussi été malchanceux notamment face à Reims. Même si le début de saison a été compliqué en termes de buts, il a un potentiel énorme, il est complet et tout le monde le… pic.twitter.com/8uTD1ek278 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 18, 2024



Rothen a souligné que pour qu’Elye Wahi puisse briller, il a besoin d’évoluer dans un « OM qui domine ». Selon lui, la confiance est essentielle : « Mais une fois qu’il aura une équipe qui tournera et malheureusement pour Wahi ça n’a pas été le cas… » Il reste persuadé qu’avec une équipe performante, Wahi pourra enfin montrer l’étendue de ses capacités : « J’ai envie de voir l’équipe type de l’OM avec Wahi en pointe, là j’attends de voir ce qu’il va donner. Parce que je reste convaincu qu’il peut marquer des buts et être important. »

Cette analyse souligne l’importance du soutien de l’entraîneur et d’un environnement propice pour le développement des talents au sein de l’Olympique de Marseille. Les prochaines rencontres pourraient être décisives pour Elye Wahi et l’OM dans leur quête de succès.