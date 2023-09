OM : Rothen détruit littéralement un joueur marseillais !

L’Olympique de Marseille a donné le brassard de capitaine à Valentin Rongier. Une énorme erreur selon Jérôme Rothen qui n’apprécie pas le rendement du milieu de terrain.

Ce dimanche, l’OM a pris une gifle face au PSG au Parc des Princes. Pour beaucoup, cette défaite est à mettre au discrédit des joueurs, notamment Valentin Rongier qui a été ciblé par Jérôme Rothen. L’ancien joueur s’est exprimé à ce sujet dans son émission sur RMC ce mardi.

« Moi, j’étais très sceptique lors de son arrivée à Marseille, avoue Rothen en parlant de Valentin Rongier. J’ai parfois été dur avec lui, trop dur. Il a joué, a eu du mal à son arrivée puis s’est mis à jouer régulièrement dans cette équipe. Au point d’en devenir capitaine, à ma grande surprise. Le constat est terrible pour lui : s’il n’était pas capitaine, je ne le blâmerais pas, il serait juste dans l’effectif. Mais quand tu es capitaine, tu te dois d’être le chef d’orchestre sur le terrain, tu dois rameuter tes troupes. Pour donner des leçons, il faut déjà être exemplaire et être au-dessus de la mêlée. Le problème, il ne l’est jamais. Moi, j’ai un conseil à lui donner : fais un peu moins de muscu et plus de ballon, plus de jeu avec la planche, travaille ta vision du jeu et ta technique parce que là à ce niveau-là, tu es dépassé »

Valbuena rappelle les devoirs des joueurs marseillais !

Invité en visio au début de notre émission lundi, Mathieu Valbuena est revenu sur la situation actuelle de l’OM : « On est dans une crise à l’OM et il y en aura encore, tu es à l’Olympique de Marseille, c’est comme ça ! J’ai eu une crise alors qu’on était en 1/4 de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, donc je sais de quoi je parles. On a vécu des crises bien plus complexes, il faut s’adapter. Ce blason représente beaucoup plus que le football, tu dois t’imprégner de ça, il y a de la qualité dans cette effectif mais il faut se rendre compte qu’ici tu as de la pression et des devoirs. Il y a une pression de résultat aussi, ça fait longtemps que l’OM n’a rien gagné, c’est ce qu’attendent les supporters. le PSG est ultra favori, mais l’OM est armé pour les titiller, mais pour cela il faut s’en donner les moyens et savoir que tu joues à l’OM avec beaucoup d’exigence. »