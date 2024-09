OM : Rothen dézingue Benoît Bastien et les arbitres français !

Après de nouvelles polémiques suite à la sortie de Medhi Benatia sur l’arbitrage français, certains se sont indignés. Jérôme Rothen a lui tenu à remettre également en cause les arbitres français.

Une nouvelle fois, des polémiques sur l’arbitrage ont explosé après une grosse rencontre de l’OM. Nombreux sont ceux qui ont dénoncé les propos de Mehdi Benatia, mais Jérôme Rothen a tenu à remettre en cause également le niveau de nos arbitres français. « Nos arbitres, la plupart se trompent sur des matchs phares. Là on parle de Lyon-Marseille, c’est la 1ère affiche cette année en championnat. Il y a une erreur qui est flagrante, donc au bout de 4min il est mauvais, il a failli nous gâcher le spectacle. Il fait des erreurs, il n’est pas bon, pour moi l’arbitre fait du jeu. Sans arbitres il n’y a pas de match de foot, et sans joueurs n’y a pas de match de foot aussi. Les deux sont ensemble, il y a 22 acteurs et un arbitre en plus, quand y a un joueur qui n’est pas bon on va loin dans les critiques. Ça fait partie du sport de haut niveau, l’arbitre la question qui se pose, c’est que y a une pression particulière mais quand tu te trompes. Tu te trompes sur un match important, on remet tes compétences en jeu. », a déclaré l’ancien joueur.

🗣️ @RothenJerome: « La plupart des arbitres français se trompent lors de matchs capitaux. En décidant d’exclure Balerdi au bout de 4′ de jeu, Bastien a été mauvais ! » Le foot a-t-il un problème avec son rapport aux arbitres ? pic.twitter.com/MuYkcqgU8Z — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 24, 2024

