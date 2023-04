OM : Rothen juge Guendouzi coupable !

Depuis le retour de la coupe du monde Mattéo Guendouzi joue moins avec l’OM. Il se contente de quelques apparitions en cours de match. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen souligne la responsabilité de Guendouzi, qui n’a prévenu son coach qu’il souhaitait évoluer plus bas au milieu de terrain.

Sur les deux derniers matchs, contre Troyes et Lyon, les 16 et 23 avril derniers, Guendouzi n’a pas du tout joué. Selon Jérôme Rothen, ce manque de temps de jeu est dû en partie au milieu de terrain. Dans son émission Rothen s’enflamme, le consultant pointe du doigt la non discussion du joueur à son coach pour expliquer qu’il n’aime pas jouer en milieu offensif. Voici l’extrait de l’émission avec l’intervention de Jérôme Rothen.

Guendouzi a beaucoup joué cette saison

« Oui Guendouzi est en partie responsable, explique Jérôme Rothen sur le plateau de Rothen s’enflamme. Parce qu’en effet Tudor l’a bien dit qu’il est là pour faire des choix. Après on est d’accord ou pas. Ce n’est pas le premier cas à Marseille où il y a des discussions. On parle souvent de Balerdi qui joue à la place de Mbemba. Mais le coach a ses raisons. Il les voient au quotidien. Il voit ce qu’il veut mettre en place et les joueurs qui s’imprègnent plus facilement de ses méthodes. Et puis après il y a le constat sur le terrain. Le juge de paix pour nous, ce sont les matchs. Mattéo Guendouzi a beaucoup joué cette saison. Ce n’est pas comme les deux derniers matchs où il n’est même pas rentré en jeu. Depuis janvier son temps de jeu a plus ou moins baissé. Mais il reste conséquent pour autant.«

Guendouzi aurait dû avoir une discussion avec Tudor

« Il est utilisé à une position où il doit donner satisfaction au coach, poursuit Jérôme Rothen. Après qu’il dise que ce n’est pas sa position préférentielle de jouer milieu offensif. Je suis d’accord parce que je pense qu’il n’a pas les qualités pour. Mais déjà il faut avoir une discussion avec Tudor. Si aujourd’hui t’es dans la peau d’un remplacent, qui ne rentre pas et qui a de la frustration, il fallait élever la voix en début de saison. Il aurait dû dire au coach : « Moi je joue, mais je ne suis pas à mon poste. Je préfère être plus bas sur le terrain. Si vous me dites qu’il y a de la concurrence, pas de soucis. Mais je veux jouer à ce poste là et pas plus haut. Si tu ne dis pas que tu n’es pas content alors tais toi jusqu’au bout.«