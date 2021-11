OM : Rothen explique l’évolution dans le jeu de Sampaoli…

L’Olympique de Marseille est moins spectaculaire qu’en début de saison. Le rendement offensif est beaucoup moins bon, mais pour Jérôme Rothen, Jorge Sampaoli a su d’adapter…

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Clermont sur le score de 1-0 grâce à une belle frappe placée de Cengiz Ünder. Malgré cette victoire, les Marseillais n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match. Moins conquérant offensivement, l’OM a manqué de pep’s pour enflammer cette rencontre. Mais pour Jérôme Rothen, c’est surtout Jorge Sampaoli qui est plus pragmatique :

Depuis le match contre la Lazio, le dispositif tactique est plus cohérent — Rothen

« Tu sens que depuis quelques matchs, il y a un dispositif tactique et même des principes de jeu où Sampaoli a quand même évolué. C’est plus facile à lire aujourd’hui en termes de tactique. Hier, tu avais les quatre défenseurs à plat qui se dégageaient quand Marseille n’avait pas le ballon, tu avais deux milieux de terrain. Depuis le match contre la Lazio, le dispositif tactique est plus cohérent. Ça ne veut pas dire que c’était du n’importe quoi en début de saison, mais il y avait beaucoup de permutations. » Jérôme Rothen— Source: RMC (01/11/21)

Sampoli a les qualités pour relancer l’OM — Rothen

« Sampaoli a les qualités pour relancer l’OM. D’autant plus que sur les derniers matchs, il a changé les choses et fait preuve de pragmatisme. Contre la Lazio, c’était plus facile à lire son dispositif. Il a ramené une vraie communion avec les gens et le côté spectacle. Les résultats ont été un peu moins bons. Il a dû se dire qu’il fallait garder le côté spectaculaire, mais surtout prendre des points. La confiance peut s’évader si les résultats ne sont pas là. Depuis la défaite Lille, il a été au bout de ce qu’il faisait dans sa folie. Contre la Lazio et Paris, ils ont été bons défensivement et devant, ils sont très dépendants de Payet. » Jérôme Rothen – Source: RMC (27/10/21)