OM: Rothen met en avant le boulot de Sampaoli

L’Olympique de Marseille est moins spectaculaire qu’en début de saison. Le rendement offensif est beaucoup moins bon, mais pour Jérôme Rothen, Jorge Sampaoli est l’homme de la situation afin de relancer la machine…

Après avoir enchaîné deux 0-0 face à la Lazio, l’Olympique de Marseille a marqué un but face à Nice par l’intermédiaire de Dimitri Payet, mais n’a pas pu s’imposer. Si les résultats sont moins bons qu’en début de saison, Jérôme Rothen a confiance en Sampaoli :

Sampoli a les qualités pour relancer l’OM– Rothen

« Sampaoli a les qualités pour relancer l’OM. D’autant plus que sur les derniers matchs, il a changé les choses et fait preuve de pragmatisme. Contre la Lazio, c’était plus facile à lire son dispositif. Il a ramené une vraie communion avec les gens et le côté spectacle. Les résultats ont été un peu moins bons. Il a dû se dire qu’il fallait garder le côté spectaculaire, mais surtout prendre des points. La confiance peut s’évader si les résultats ne sont pas là. Depuis la défaite Lille, il a été au bout de ce qu’il faisait dans sa folie. Contre la Lazio et Paris, ils ont été bons défensivement et devant, ils sont très dépendants de Payet. » Jérôme Rothen— Source: RMC (27/10/21)

Pour Jérôme Rothen, l’impact de Payet n’a pas été assez important lors de la rencontre entre l’OM et le PSG :

Payet n’a pas été bon — Rothen

« L’OM ne pouvait pas espérer mieux sur le match. L’équipe est trop dépendante de Payet depuis le début de la saison et il n’était pas très bon hier soir. Certains vont dire qu’ils n’ont pas mis la folie de d’habitude, sauf que là, ils n’allaient pas se jeter dans la gueule du loup, sachant qu’en face il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Il y a eu un dispositif mis en place par Sampaoli qui a été respecté. Il y avait un plan contre le Paris Saint-Germain. On l’a très bien vu et ils ont concédé peu d’occasions. Mais on peut être déçu quand même. Payet n’a pas été bon. » Jérôme Rothen – Source: RMC (25/10/21)