OM: Rothen milite pour le retour de ce joueur marseillais en Équipe de France !

Aucun joueur de l’Olympique de Marseille n’a été sélectionné par Didier Deschamps lors de ce rassemblement. Jérôme Rothen a milité pour le retour d’un olympien dans la liste de l’Équipe de France dans son émission Rothen S’enflamme.

Didier Deschamps n’a fait appel à aucun joueur de l‘OM lors du dernier rassemblement. La saison passée, sous Igor Tudor, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout étaient régulièrement appelés par le sélectionneur des Bleus. Ils ont même participé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec 1 apparition chacun lors du dernier match sans enjeu de la phase de poules face à la Tunisie (défaite 1-0).

Jonathan Clauss a été l’un des grands absents de la liste. Jules Koundé et Benjamin Pavard ont été préférés au piston marseillais, malgré son excellent début de saison. Après les deux matchs de l’Équipe de France, contre l’Irlande (victoire 2-0) et l’Allemagne (défaite 2-1), Jérôme Rothen, sur les ondes de RMC Sport, a plaidé pour un retour du latéral olympien, qui occupe le couloir droit d’une défense à quatre depuis l’arrivée de Marcelino, contrairement à l’an dernier: « Moi, je ne suis pas sélectionneur et je n’ai pas entraîné des équipes de haut niveau comme Didier (Deschamps), qui a beaucoup d’expérience et de qualité. Je ne remets pas ça en cause. Mais je vois les matchs de l’OM. La saison dernière, Clauss ne jouait pas à son poste, il jouait limite milieu gauche ou attaquant gauche. C’était logique de ne pas l’appeler, a souligné le consultant dans l’émission Rothen S’enflamme.

« On a vu la qualité de centre de Koundé et Pavard, je ne veux plus voir ça. Clauss a les deux dans sa poche »

Mais là, il joue à son poste depuis la reprise et son début de saison, à Clauss, est satisfaisant ! On a vu la qualité de centre de Koundé et celle de Pavard, je ne veux plus voir ça. Là-dessus, je pense que Clauss a les deux dans sa poche. De plus, Clauss est un bon contre-attaquant et n’a pas été plus mauvais que ces deux joueurs en sélection », a ajouté l’ancien monégasque.