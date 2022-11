OM : « Pour Tudor c’était difficile d’assumer de faire rentrer un joueur de National à la place d’un international français »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco en a remis une couche sur l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor. Il juge sa gestion catastrophique.

« C’est embêtant ! ça peut arriver d’assumer mais de toute façon tout le monde l’a vu qu’il s’est trompé. C’est difficile d’assumer de faire rentrer un joueur de National à la place d’un international français. C’est difficile d’assumer de faire sortir Clauss, autre international français pour faire entrer un jeune joueur comme Kaboré. Aujourd’hui il fait son mea-culpa oui et non… Ce que je vois c’est que sa gestion est catastrophique encore une fois sur ce match là et que maintenant maintenant il faut redonner les clés du camion a un joueur que tu as carré depuis le début. Mais malheureusement c’est trop tard car comment Dimitri Payet en trois jours peut-il devenir un génie ? » Jérome Rothen – Source : RMC Sport

