OM: Rothen pas confiant pour le PSG avant le Classico

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Jérôme Rothen se montre critique envers les joueurs parisiens

L’OM affrontera le PSG ce dimanche soir au stade Vélodrome. Un vélodrome qui sera à guichet fermé. Pour cette rencontre, Benoit Bastien a été désigné comme arbitre centrale.

Jérôme Rothen ne voit pas Paris hausser son niveau de jeu :

Est-ce que le PSG a levé le curseur une seule fois ?– Rothen

« Est-ce que le PSG a levé le curseur une seule fois cette saison pendant 90 minutes ? La rumeur de la fatigue, pour moi c’est une connerie. Pour moi le fait que le PSG mette le curseur pendant 90 minutes, c’est impossible. Tu ne peux pas appuyer sur un bouton magique en disant ‘vu que là c’est un match chaud contre Marseille on va être au taquet pendant 90 minutes' » Jérôme Rothen— Source: RMC (22/10/21)

Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là– Di Meco

« Ce genre de match est impronosticable. Tu sais que dans les matchs comme ça il s’est passé plein de choses, même sur les dernières années. Il y a plusieurs fois où tu te disais que c’était faisable, mais il y avait souvent un fait de match comme le coup franc de Cavani à la dernière minute qui te plombait. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact des joueurs depuis le début de saison, avec Sampaoli. Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là. Et face à Paris, ça peut les gêner on l’a vu face à Bruges. Mais même en étant moins bon, le PSG gagne… » Eric Di Meco— Source: RMC (22/10/21)

Je suis sur qu’on va prendre les trois points — Guendouzi

« Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points. » Mattéo Guendouzi – Source: Prime vidéo (17/10/21)