OM : Rothen a un gros doute sur Sampaoli pour une raison précise…

Après deux désillusions face au RC Lens et au LOSC, l’OM a mal terminé son championnat avant la trêve internationale. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur un possible point faible de la méthode Sampaoli…

Défait 3-2 à domicile face à Lens, l’Olympique de Marseille est une nouvelle fois tombé à Lille la semaine suivante (2-0). Une méforme qui fait interroger Jérôme Rothen sur le choix de Sampaoli d’aligner des joueurs qui n’évoluent pas à leur poste.

Certains doivent se dire qu’ils ne jouent pas à leur position, et tu rejettes la faute sur l’entraîneur ou un équipier – Rothen

« Il y a de l’innovation du côté de Sampaoli, c’est agréable, c’est spectaculaire, et moi je m’éclate à regarder les matches de l’Olympique de Marseille. Mais on peut s’éclater comme consultants et spectateurs, mais n’empêche que Sampaoli a des comptes à rendre, comme les joueurs de l’OM, il faut des résultats. Et il faut inverser la donne, et aujourd’hui c’est vrai que la dynamique n’est pas bonne. Marseille ne gagne plus, il y a des lacunes, tu sens que les joueurs sont fatigués psychologiquement alors que nous ne sommes qu’au mois d’octobre. Donc il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des joueurs qui se posent des questions. Même si tu te sens moins bien, quand tu gagnes, ça ne pose pas de problème si tu ne joues pas à ton poste. Mais là, certains doivent se dire qu’ils ne jouent pas à leur position, et tu rejettes la faute sur l’entraîneur ou un équipier. La seule solution, c’est de gagner, même si le calendrier n’est pas facile. Il faut tout de suite repartir sur un bon rythme» Jérôme Rothen– Source: RMC (08/10/21)