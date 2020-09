OM : Rothen reprend de volée AVB et ses joueurs

Hier, l’Olympique de Marseille s’est incliné jeudi 2-0 au Vélodrome face aux Verts. Jérôme Rothen n’a pas apprécié le comportement des Olympiens d’une manière générale.

L’AS Saint-Étienne a battu logiquement l’OM ce jeudi (2-0). Mal en point physiquement, les Olympiens semblaient encore sous l’émotion de la victoire au Parc dimanche dernier. Et Jérôme Rothen, chroniqueur à RMC, a tancé le comportement des Marseillais.

L’OM a manqué d’humilité — Rothen

« AVB s’est trompé. Il y a déjà des changements de position dès la première période. C’était déjà le cas au Parc avec Lopez et Thauvin. Et là encore avec Sakai et Balerdi car ça prenait le feu. À la mi-temps, il change encore d’autres choses car il voit que son équipe et ses joueurs l’ont suivi dans son manque d’humilité. Quand ils sortent les joueurs, tout à coup l’OM devient meilleur et chacun se sort les doigts… Payet se met à courir et il y a les occasions pour égaliser. Il y a eu une réaction, mais c’est trop tard. Je sais pas ce qu’il leur a dit à la mise à vert ou avant le match, mais ce qui est sûr c’est que l’OM a manqué d’humilité. Et en général, le foot ne pardonne pas à ce niveau et tu le prends dans le nez. »

Jérôme Rothen – Source : RMC 17/09/20